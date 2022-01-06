Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продаж муки и ценах

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продаж муки и ценах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на госслужбу, с этой информацией можно ознакомиться по ссылке: https://competition.gov.az/ru/page/melumat-merkezi/faydali/un-topdansatish

Согласно информации, в настоящее время в указанных госслужбой точках продаж оптовая цена муки в 50-килограммовом мешке составляет порядка 35,2-35,9 маната. Производители обеспечат продажу муки бизнес-субъектам по указанной цене. Данная информация будет регулярно обновляться. При этом цены в других точках продаж, не принадлежащих производителям муки, формируются с учетом деталей цепочки поставок (транспортные расходы, торговые надбавки и прочее).

Госслужба отмечает, что продолжит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в точках продаж муки.