Unibank – лидер по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям

БАКУ/Trend/ - Unibank стал банком, который выдал наибольшее количество льготных кредитов за счет Фонда развития предпринимательства. Согласно анализу количества кредитов, предоставленных уполномоченными банками в течение 2021-го года, Unibank выдал предпринимателям 451 льготный кредит. Таким образом, он стал первым среди банков, которые выдают наибольшее количество льготных кредитов. Банк, занимающий первое место в списке, опубликованном ФРП, направил подавляющее большинство льготных кредитов в регионы, особенно на развитие сельского хозяйства.

Unibank является одним из первых уполномоченных банков Фонда развития предпринимательства и в настоящее время активно участвует в других проектах Фонда. В рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства банк продолжает предоставлять гарантированные государством льготные кредиты предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

Следует отметить, что бизнес-кредитование как и в прошлом году является одним из приоритетных направлений деятельности Unibank. Согласно анализу кредитного портфеля, в 2021-ом году объем кредитования бизнеса со стороны банка значительно увеличился.

Предприниматели могут обратиться в филиалы “Кара Караев”, 16-ый филиал, “Дарнагюль”, “Ясамал”, 15-й филиал, “Ахмедлы”, “Аджеми” и “Unibank бизнес-центр”, а также в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00. Подробную информацию о бизнес-продуктах и ​​услугах банка можно получить, позвонив по телефону (012) 117 и посетив веб-сайт банка (https://www.unibank.az/en/corporate/index).

Unibank - Твой Банк!