Иранская компания может стать резидентом промышленного парка в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Филиал тебризского тракторного завода «Трактор Сази» может стать резидентом промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины» в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

«К восстановлению освобожденных территорий Азербайджана планируется привлечь и иранские компании. Также планируется, что иранская компания может стать резидентом промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины», - сказал Мустафаев.

По его словам, сотрудничество с иранской стороной в сфере транспорта открывает перед Азербайджаном новые возможности.

«Мы вступили в новый формат сотрудничества в новых геополитических реалиях, созданных после освобождения территорий Азербайджана от оккупации. Правительство Азербайджана, несмотря на то, что наши территории были полностью разрушены, проводит политику мира и развития отношений со всеми соседями», - сказал Мустафаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)