Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории – председатель ГТК

БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик через эти территории.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

Он сказал, что благодаря предотвращению наркотрафика более двух тонн наркотических средств было обнаружено после второй половины прошлого года.