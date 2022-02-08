В иранской Астаре реализуются совместные проекты Азербайджана и Ирана - губернатор

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран реализуют совместные проекты в районе Астара провинции Гилан на севере Ирана. Об этом сказал Trend губернатор района Аббас Сабир.

Он отметил, что торговые отношения между двумя странами развиваются с каждым днем.

Губернатор подчеркнул, что строительство нового автомобильно-пешеходного моста через Астарачай на границе двух стран облегчит проезд грузовых автомобилей и проход граждан. Подрядчиком строительства этого моста является Иран.

Аббас Сабир отметил также, что уже более трех лет работает железнодорожный терминал Астара, и после завершения строительных работ он выйдет на полную мощность.

По его словам, еще одним проектом между двумя странами в этом районе является расширение автомагистрали Решт-Астара. В рамках этого проекта автомагистраль Решт-Астара станет четырехполосной, и автомагистраль Баку-Астара будет соединена с магистралью Астара-Решт.

(Автор: Эльнур Багишев)