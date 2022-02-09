Azer Turk Bank открыл филиал “Reqemsal 3”

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank открыл новый, инновационный филиал и увеличил сеть обслуживания клиентов.

В этом филиале, расположенном по адресу г. Баку, проспект Нефтяников, 67, рядом с Бакинским фуникулером, все услуги, продукты и операции предлагаются в электронном формате.

Здесь созданы все условия для использования клиентами банковских терминалов и компьютеров для самообслуживания, а для удаленного доступа к банковским услугам через Интернет, используются мобильные приложения и другие средства.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет клиентам банка все виды банковских услуг, в том числе получение различных видов кредитов и платежных карт.

Экосистема, созданная Azer Turk Bank, позволяет предоставлять клиентам самые современные системы, банковские продукты и услуги через обновленную сервисную сеть.

В ближайшее время банк планирует открыть еще четыре филиала в той же концепции.

Следует отметить, что недавно Azer Turk Bank открыл свои инновационные офисы «Reqemsal» и «Reqemsal 2».

С более подробной информацией о продуктах и услугах банка можно

ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах Банка в

социальных сетях, написав на WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру (012) 945.