Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего 5% - посол

БАКУ /Trend/ - Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего пять процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна в ходе деловой встречи в рамках азербайджано-индийского сотрудничества.

Посол напомнил, что Индия является одним из крупнейших экспортеров чая в мире.

По его словам, Индия экспортирует чай на 800 миллионов долларов в год.

«Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего пять процентов. Это связано с тем, что Шри-Ланка, Россия и другие страны занимают более выгодные позиции по расположению, а также по наличию хороших транспортных связей», - сказал Ванлалвавна.

«Мы верим, что сможем создать новые возможности для дальнейшего продвижения индийского чая в Азербайджане», - добавил посол.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)