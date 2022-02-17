Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего 5% - посол
БАКУ /Trend/ - Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего пять процентов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна в ходе деловой встречи в рамках азербайджано-индийского сотрудничества.
Посол напомнил, что Индия является одним из крупнейших экспортеров чая в мире.
По его словам, Индия экспортирует чай на 800 миллионов долларов в год.
«Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего пять процентов. Это связано с тем, что Шри-Ланка, Россия и другие страны занимают более выгодные позиции по расположению, а также по наличию хороших транспортных связей», - сказал Ванлалвавна.
«Мы верим, что сможем создать новые возможности для дальнейшего продвижения индийского чая в Азербайджане», - добавил посол.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)