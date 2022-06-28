В Баку проходит 11-я сессия министров туризма стран ОИС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку 28 июня открылась 11-я сессия министров туризма стран-участниц ОИС.

Как сообщает во вторник Trend, в сессии, организованной в Конгресс-центре столицы, принимают участие министры туризма стран ОИС, руководители туристических ассоциаций и другие официальные лица.

Председатель Госагентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев отметил, что эта сессия стала первой встречей представителей туризма исламских стран после пандемии и служит важной платформой для развития взаимодействия между странами - участницами.

По его словам, связи Азербайджана со странами ОИС в сфере туризма развиваются.

Доля посещающих Азербайджан туристов из исламских стран составляет 55 процентов от общего числа туристов, отметил Нагиев.

Он выразил надежду на то, что увеличение числа прямых рейсов между странами ОИС и наличие упрощенного визового режима будут способствовать дальнейшему увеличению этих показателей.

Глава госагентства отметил, что индустрия туризма в Азербайджане начала быстро восстанавливаться в постпандемический период, и уже за первые пять месяцев 2022 года число иностранных граждан, посетивших нашу страну, выросло на 118 процентов по сравнению с январем - маем 2021 года.

Нагиев также сообщил, что в период оккупации азербайджанских земель на них были уничтожены исторические и религиозные памятники, образцы культурного наследия.

По его словам, в настоящее время государство проводит крупномасштабные работы по восстановлению Карабаха и других территорий, освобожденных от оккупации.

Глава госагентства также пригласил участников сессии посетить Шушу, чтобы они могли стать свидетелями учиненных там разрушений, и работ по реконструкции и восстановлению, которые проводятся на освобожденных землях.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Брахим Таха в своем выступлении поблагодарил Азербайджан за организацию сессии на высоком уровне и отметил, что расширение туристических связей между странами - участницами организации вносит вклад в исламскую солидарность.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)