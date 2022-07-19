Азербайджанское ООО STP Global Cable наладит экспорт продукции в Европу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ООО STP Global Cable намерена расширить географию экспорта своей продукции.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник журналистам директор департамента исследований и разработок ООО Юсиф Ахмедов.

По его словам, ООО производит кабели низкого, среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, а также телефонные, фибероптические, подводные кабели.

Глава департамента сообщил, что 60-70 процентов производимой на заводе компании продукции предназначено для местного рынка.

"Остальные 30-40 процентов продукции предназначены для экспорта. Наша продукция поставляется в Казахстан, Узбекистан, Грузию, Россию. В ближайшем будущем мы планируем начать экспорт в Венгрию и другие страны Европы", - сказал Ахмедов.

Отметим, что завод компании состоит из пяти цехов (цех по производству алюминиевых и медных электротехнических стержней, цех по производству кабеля низкого напряжения, цех по производству кабеля среднего и высокого напряжения, цех по производству телекоммуникационного и фибероптического кабеля, цех по производству проводов).