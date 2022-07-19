Азербайджан будет поставлять отечественные дизельные генераторы в страны Африки

БАКУ /Trend/ - Завод электрооборудования Сумгайытского технологического парка приступил к производству дизельных генераторов под брендом Made in Azerbaijan, которые ранее в Азербайджане не производились.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник журналистам директор завода Гадир Алиев.

"По данным ежегодной статистики, Азербайджан импортирует дизельные генераторы на 50 миллионов долларов. Мы решили, используя технические возможности завода и его кадровый потенциал, начать производство дизельных генераторов для удовлетворения определенной части потребностей внутреннего и внешнего рынка. И этот проект был успешно завершен", - сказал Алиев.

По его словам, завод приступил к переговорам по вопросу экспорта дизельных генераторов.

"До конца года мы планируем начать экспорт дизельных генераторов в страны Средней Азии и Африки", - сказал Алиев.

Он также сообщил, что представители африканских стран посетят завод в сентябре - октябре.

"Согласно предварительной договоренности, Завод электрооборудования до конца года экспортирует 100 дизельных генераторов в африканские страны", - сказал Алиев.