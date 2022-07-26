В Азербайджане изменены тарифы на поставку бензина и дизтоплива

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены тарифы на поставку бензина и дизельного топлива.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании Тарифного совета было рассмотрено обращение SOCAR об определении тарифов на поставку бензина и дизельного топлива.

Следует отметить, что изменение тарифов не повлияет на розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Согласно действующему до сих пор решению Совета, оптовый тариф (включая тариф поставки) на нефтепродукты введен с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой до места розничной продажи. А поскольку тариф на поставку включает в себя как расходы на хранение и транспортировку по оптовым пунктам, так и расходы на доставку в розничные пункты, это привело к возникновению спорных ситуаций, нарушению финансовой дисциплины в зависимости от вида оказания услуг между субъектами.

В связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения таких случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, сохранив розничный тариф на бензин и дизельное топливо на прежнем уровне 1,0 манат/литр и 0,80 манат/литр, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли отдельно.

Тариф на оптовую поставку бензина и дизельного топлива повышен с 18 манатов до 20 манатов за тонну, по АЗС повышена со 100 манатов до 108 манатов за тонну, а тариф на транспортировку указанных продуктов по трубам установлен на уровне 3 манатов за тонну.

Учитывая, что предложения Министерств финансов и экономики, представленные правительству о выделении субсидии с целью покрытия расходов, превышающих оптовый тариф на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику в целях реализации единой тарифной политики на территории страны, были согласованы, тарифы, утвержденные этим решением, вступят в силу с той же даты, что и решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики по вопросам финансирования.