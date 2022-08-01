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ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2022 12:05 (UTC +04:00)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - При поддержке ВТБ (Азербайджан) прошел «Летний университет для молодых лидеров». Проект призван всесторонне развивать лидерские компетенции и расширять кругозор активной молодежи.

В рамках университета банк организовал для молодых лидеров тренинг на тему «Тренды цифровизации на финансовых рынках и применение инноваций». На мероприятии будущим профессиональным управленцам рассказали о текущей ситуации с цифровизацией на финансовых рынках Азербайджана, мировом опыте, современных тенденциях и перспективах развития в данной сфере.

Организаторы предложили участникам интеллектуальные игры, тренинги и развлекательную программу, а представители правительства и общественных организаций выступили перед студентами с приветственными словами.

«Профессиональное развитие молодежи – один из приоритетов ВТБ (Азербайджан). Банк активно поддерживает тренинги по финансовой грамотности и Олимпиады для учащихся азербайджанских школ, а также организовывает летние стажировки. Это расширяет компетенции студентов, которые планируют продолжить свою карьеру в финансовом секторе, и позволяет молодым специалистам сделать первые шаги на выбранном пути. Мы считаем, что подобные образовательные мероприятия играют важную роль для получения опыта и дальнейшего карьерного роста молодых людей», - отметила начальник отдела рекламы, маркетинга и специальных проектов ВТБ (Азербайджан) Кристина Даньялова.

В текущем году на участие в «Летнем университете молодых лидеров» подали заявки более 2,4 тысяч студентов. Из них 100 человек прошли отбор и стали участниками проекта.

ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров» (R) (ФОТО)
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