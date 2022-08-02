PASHA Life объявила финансовые показатели за II квартал 2022 года

БАКУ/Trend/ - ОАО «PASHA Life Insurance», ведущая компания по страхованию жизни в стране, опубликовала финансовую отчетность* за второй квартал 2021 года.

Согласно предоставленным данным на конец второго квартала PASHA Life продолжает сохранять позицию лидирующей в стране компании по страхованию жизни с общим объемом капитала в размере 57.8 млн. манатов. Объем совокупных активов составил 495 млн. манатов.

Компанией PASHA Life клиентам были произведены страховые выплаты в размере 69.3 млн. манатов по всем продуктам. Страховые выплаты по двум основным продуктам следующие: 67.6 млн. манатов по продукту «Накопительное страхование жизни», 1 млн. манат по продукту «Обязательное страхование жизни».

Размер страховых премий, собранных за указанный период, составил 195.5 млн. манатов, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно неаудированным первичным показателям общая выручка компании PASHA Life за первое полугодие составила 12.6 млн. манатов.

В соответствии со стратегическим планом компании выполняются работы по автоматизации и максимальной цифровизации всех продуктов. Цель этих работ заключается в обеспечении удовлетворенности клиентов путем предоставления им более доступного продукта. Компания начала работы по разработке мобильного приложения.

В современном мире выбор безусловно должен пасть на надежную и устойчивую компанию по страхованию жизни. При любых условиях ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам прибыль. PASHA Life - ваш самый верный выбор.

Лидирующая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал компании составил 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.