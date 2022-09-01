Строительство автодороги Физули-Гадрут находится на завершающем этапе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, протяженность дороги составляет 12 километров. Дорога I технической категории берет начало от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет четырехполосной. Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, ширина проезжей части - 14 метров.

На автодороге продолжаются земляные работы. Так, с использованием специальной техники работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна завершены на 8,5-километровом участке. Также завершается установка водопроводных труб различного диаметра.

Кроме того, на 6,7 км дороги на двухпролетном автомобильном мосту, проходящем через территорию под названием "Гаргабазары", продолжается установка свай.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит через территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)