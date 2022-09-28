Социальное предпринимательство вносит весомый вклад в экономику Азербайджана - ПРООН

БАКУ /Trend/ - ПРООН продолжает поддерживать развитие социального предпринимательства в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказала постоянный представитель ПРООН в Азербайджане Чару Бист в ходе мероприятия на тему «Политика социального предпринимательства в Азербайджане: рекомендации по политике и экосистеме для поддержки социальных предприятий», организованного при поддержке ЕС и ПРООН.

«Социальные предприниматели играют ключевую роль в экономическом развитии страны. В Азербайджане так же есть многообещающие примеры того, как социальное предпринимательство создает новые рабочие места и в целом вносит весомый вклад в экономику», - сказала постоянный представитель ПРООН.

Она отметила, что социальные предприниматели в Азербайджане полны энтузиазма и преданы своему делу, и при наличии финансовой или любой другой поддержки они могут развиваться еще успешнее.

«Мы в ПРООН рады видеть, что правительство Азербайджана в своей стратегии уделяет значительное внимание поддержке и стимулированию развития социальных предпринимателей страны», - добавила она.

Чару Бист отметила, что набор рекомендаций, представленных сегодня и связанных с политикой и экосистемой, является результатом привлечения ряда предпринимателей из Азербайджана и других заинтересованных лиц к совместным практическим семинарам, что стало отличным началом на пути к инклюзивному экономическому росту страны.