ЕБРР продолжает реализацию проектов в Азербайджане в рамках «зеленой» программы

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает осуществлять проекты в Азербайджане в рамках своей «зеленой» программы.

Как передает Trend, об этом сказала старший банкир группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Теа Меликадзе в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«Мы очень рады работать с одним из наших любимых городов - городом Гянджа. Один из проектов, который мы реализуем в городе, касается урегулирования сбора твердых отходов. ЕБРР выделил 10 миллионов евро на его исполнение», - сказала она.

Меликадзе отметила, что проект будет финансировать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов и повышение операционной и финансовой эффективности, что приведет к экономии 179 тонн CO2 в год.

«Проект включает в себя приобретение транспортных средств и контейнеров для сбора отходов и уборки улиц, оптимизацию услуг по сбору отходов, и по итогу улучшение

общей окружающей среды», - добавила она.

Еще один проект, реализуемый ЕБРР в Гяндже, финансирует модернизацию сетей уличного освещения, сказала Меликадзе.

«Проект предусматривает установку светодиодных светильников, автоматизированных систем управления освещением, внедрение систем затемнения и других передовых технологий уличного освещения. Все это обеспечит существенную экономию энергии, повышение качества обслуживания и стандартов в области общественного здравоохранения и безопасности», - добавила она.