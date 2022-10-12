У Азербайджана и Венгрии большой потенциал в бизнес-сотрудничестве - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия имеют большой потенциал в бизнес-сотрудничестве.
Как передает Trend, об этом в среду на мероприятии по случаю Национального дня Венгрии и 30-летия дипломатических отношений страны с Азербайджаном сказал сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
«Товарооборот между Азербайджаном и Венгрией увеличился на 9
процентов за год.
Существует также потенциал роста инвестиционного портфеля между нашими странами. Сельское хозяйство, транспорт, образование - это те сферы, где наши страны уже имеют высокий уровень сотрудничества», - сказал он.
По словам министра, между двумя странами существуют активные контакты на высоком политическом уровне.
«Будучи председателем Азербайджано-венгерской межправительственной комиссии, хочу выразить надежду на успешную работу комиссии и дальнейшее успешное экономическое сотрудничество между двумя странами», - добавил Бабаев.