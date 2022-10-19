Готовится новый пакет поощрений для инвесторов, заинтересованных в восстановлении Карабаха - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Готовится новый пакет поощрений и поддержки для предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku - 2022 заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, проведение международных выставок способствует развитию бизнеса, проведению бизнес-переговоров.

«Мы уверены, что эта выставка положительно скажется на расширении деловых связей наших субъектов предпринимательства как на местном, так и международном уровнях», - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что по восстановлению и развитию, а также реинтеграции Карабахского региона ведется большая работа.

«Карабах имеет огромный производственный и промышленный потенциал. Мы создали привлекательные условия для зарубежных инвесторов, которые могут принимать участие в этих работах. В Агдаме и Джебраиле, как вы знаете, уже созданы экономические зоны, в которых уже прошли регистрацию первые резиденты, приступив к строительству своих предприятий. Резиденты в этих экономических зонах смогут воспользоваться такими поощрениями, как освобождение от налогов и сборов, в том числе таможенных, земельных. Отмечу, что дополнительно готовится новый пакет поощрений и поддержки для предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Карабаха», - сказал он.