Азербайджан привержен соблюдению программы ООН по «зеленой» трансформации - заместитель премьер-министра

БАКУ /Trend - Азербайджан привержен соблюдению международной программы ООН по «зеленой» трансформации.

Об этом сказал в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в ходе мероприятия на тему «Зеленая» трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития», передает в среду Trend.

Он отметил, что принятая в 2015 году международная программа ООН до 2030 года направлена на устойчивое развитие.

«В целях устойчивого развития эта программа предусматривает применение «зеленых» технологий, возобновляемых источников энергии. На сегодня эти инструменты являются фундаментальными в реализации данной инициативы в Азербайджане. Наша страна полностью привержена соблюдению положений этой программы и мы уже подготовили соответствующий отчет», - сказал Ахмедов.

Он добавил, что для страны «зеленый» переход, несмотря на то, что она экспортирует энергоресурсы, с точки зрения национальной стратегии продолжает оставаться приоритетным.

«Я уверен, что наша страна и впредь будет привержена «зеленой» трансформации, не только до 2030 года», - сказал Ахмедов.