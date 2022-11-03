На освобожденных от оккупации территориях имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства.

Об этом сказал в четверг министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе мероприятия, посвященной второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Trend.

По его словам, производство зерновых, кормовых культур и отрасль животноводства на освобожденных землях будут иметь приоритетное значение.

«Помимо этих отраслей, которые считаются традиционными для региона, имеется также большой потенциал развития овощеводства. В качестве нового направления развития сельского хозяйства на освобожденных территориях открываются перспективы развития интенсивного садоводства. Имеются благоприятные возможности для развития хлопководства в Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах, овощеводства - в Агдамском и Физулинском районах, виноградарства и виноделия на основе национальных сортов винограда - в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах», - отметил министр.

Он также сказал, что пастбища Кяльбаджарского и Лачинского районов имеют важное значение в развитии животноводства и пчеловодства.

«Развитие животноводства в данном регионе будет обеспечено на основе интенсивной и полуинтенсивной модели сельского хозяйства. Хочу также отметить, что одним из основных направлений строительных работ в регионе является строительство новой логистической инфраструктуры, а расширение логистических возможностей создаст возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Все это свидетельствует о том, что эффективное использование сельскохозяйственного потенциала освобожденных районов позволит значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в стране», - добавил Керимов.