Делегация Азербайджана участвует в конференции ООН об изменении климата

БАКУ /Trend/ - В египетском городе Шарм-эль-Шейх начала свою работу 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27).

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, страну на конференции представляет делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Основными темами конференции, которая продлится до 18 ноября, являются снижение последствий изменения климата, устойчивость и адаптация к климатическим рискам, укрепление международного сотрудничества.

В рамках визита состоялась встреча с министром окружающей среды Египта Ясмин Фуад, планируются и другие встречи.

Отметим, что Азербайджан ратифицировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1995 году, Парижское соглашение - в 2016 году.