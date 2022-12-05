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Пенсии будут проиндексированы – Самир Шарифов

Экономика Материалы 5 декабря 2022 12:19 (UTC +04:00)
Пенсии будут проиндексированы – Самир Шарифов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Чтобы снизить влияние инфляции на население, пенсии будут проиндексированы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, речь идет о не менее чем 15-процентной индексации.

"Пенсии будут проиндексированы, чтобы снизить влияние инфляции на население. Данная индексация требует значительных финансовых средств", - сказал Шарифов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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