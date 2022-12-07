Халг Банк представил новый цифровой карточный продукт!

Digital Card - новая цифровая дебетовая карта Халг Банка для пользователей XalqOnline. Создать и активировать карту можно прямо в приложении XalqOnline.

С помощью Digital Сard можно быстро и удобно совершать онлайн-платежи, а также бесконтактные безналичные платежи, добавляя карту в кошельки Google Pay и Apple Pay. Карта предоставляется бесплатно в валюте АЗН сроком на - 1 год.

Пополнить баланс можно в филиале банка, посредством Cash-In банкоматов и услугой Card-to-Card.

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить на официальных страницах Халг Банка в Facebook и Instagram и в Информационном центре по номеру 138.