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Азербайджан и Катар имеют потенциал для углубления сотрудничества в сфере энергетики - Парвиз Шахбазов

Экономика Материалы 15 декабря 2022 20:28 (UTC +04:00)
Азербайджан и Катар имеют потенциал для углубления сотрудничества в сфере энергетики - Парвиз Шахбазов

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Катар имеют потенциал для развития двусторонних отношений в ряде сфер.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

Вначале министр поздравил и выразил наилучшие пожелания Государству Катар.

Он отметил, что Азербайджан и Катар являются дружественными странами, идущими по пути динамичного развития двусторонних отношений.

"С января по октябрь 2022 года в товарообороте между Азербайджаном и Катаром наблюдалась динамика роста. Есть большой потенциал для расширения партнерских отношений между двумя странами в сферах энергетики, транспорта, логистики, взаимных инвестиций и других сферах экономики", - сказал Шахбазов.

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