Увеличилось число прибывающих в Азербайджан казахстанских туристов

БАКУ /Trend/ - Число посетивших Азербайджан граждан Казахстана достигло 2,500 в ноябре текущего года, что на 1,564 больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Таким образом, Казахстан сохранил за собой десятую строчку в списке 15 ведущих стран по количеству туристов, прибывших в Азербайджан.

Доля туристов из Казахстана, среди топ 15 стран рейтинга, составляет 2 процента.

В отчетный период Азербайджан посетило 135,370 человек, что на 54 процента больше по сравнению с данными на ноябрь предыдущего года.

Несмотря на увеличение туристического потока, Азербайджану еще предстоит вернуться на допандемийный уровень.