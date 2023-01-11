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В Азербайджане будет цифровизована деятельности таможни

Экономика Материалы 11 января 2023 12:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет цифровизована деятельности таможни

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана нацелен в ближайшее время разработать проект по цифровизации своей деятельности.

Об этом сказал в ходе презентации сервиса «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет») начальник секретариата ГТК Аскер Мамедов, передает в среду Trend.

«Мы хотим, чтобы товары поступали в нашу электронную систему до того, как они будут ввезены в страну», - сказал он.

Он напомнил, что по итогам прошлого года таможенные сборы впервые превысили пять миллиардов манатов, из них на долю НДС пришлись четыре миллиардов манатов. Кроме того, Мамедов отметил, что в прошедшем году ГТК превысил прогноз 2022 года по перечислениям в бюджет на один миллиард манатов.

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