В Азербайджане будет цифровизована деятельности таможни

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана нацелен в ближайшее время разработать проект по цифровизации своей деятельности.

Об этом сказал в ходе презентации сервиса «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет») начальник секретариата ГТК Аскер Мамедов, передает в среду Trend.

«Мы хотим, чтобы товары поступали в нашу электронную систему до того, как они будут ввезены в страну», - сказал он.

Он напомнил, что по итогам прошлого года таможенные сборы впервые превысили пять миллиардов манатов, из них на долю НДС пришлись четыре миллиардов манатов. Кроме того, Мамедов отметил, что в прошедшем году ГТК превысил прогноз 2022 года по перечислениям в бюджет на один миллиард манатов.