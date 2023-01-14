Остаток средств в бюджете Нахчыванского госфонда соцзащиты включен в бюджет этого года (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Остаток средств в бюджете Нахчыванского государственного фонда социальной защиты в размере 34 миллионов 152 тысяч манатов включен в бюджет этого года.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе госфонда соцзащиты Нахчывана, в 2022 году на накопительный счет госфонда поступили 132 миллиона 776 тысяч 400 манатов, прогноз был исполнен на 115,2 процента.

В течение 2022 года расходы бюджета фонда составили 203 миллиона 34 тысячи 126 манатов. Из расходов фонда на 2022 год 198 миллионов 690 тысяч манатов, или 97,9 процента были потрачены на выплату пенсий и пособий. В соответствии с распоряжениями, подписанными главой государства об усилении социальной защиты, в 2022 году на выплату пенсий и пособий было выделено 10 миллионов 477 тысяч манатов, или 5,5 процента дополнительных средств. 66,8 процента средств, необходимых для выплат трудовых пенсий и пособий, было обеспечено за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование. Остаток средств в бюджете госфонда в размере 34 миллионов 152 тысяч манатов был включен в бюджет 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)