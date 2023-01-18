Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь

БАКУ/Trend/ - Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за декабрь 2022 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в декабре 2022 года оказалась на 19.3% выше по сравнению с этим же периодом (декабрь) 2021 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с декабрём 2021 года выросла на 22.6%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 18.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.0%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.