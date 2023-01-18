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Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь

Экономика Материалы 18 января 2023 13:12 (UTC +04:00)
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь

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БАКУ/Trend/ - Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за декабрь 2022 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в декабре 2022 года оказалась на 19.3% выше по сравнению с этим же периодом (декабрь) 2021 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с декабрём 2021 года выросла на 22.6%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 18.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.0%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за декабрь
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