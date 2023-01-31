Новая возможность для бизнесменов в приложении Yelo

Yelo Bank продолжает активно развивать функциональность мобильного приложения. На этот раз важные нововведения были внесены в бизнес-аккаунт. Таким образом, помимо частных предпринимателей, в YeloApp смогут зарегистрироваться и юридические лица. Кроме того, в приложении уже активны следующие сервисы:

• Переводы между счетами

• Внутрибанковские переводы

• Переводы по стране

• Бюджетные платежи

• Платежи по НДС

• Конвертация

Но на этот новые возможности не заканчиваются. В бизнес-приложение Yelo добавлено меню «Подписи», благодаря которому клиенты могут отслеживать и подписывать свои платежи. Следует отметить, что для того, чтобы воспользоваться вышеупомянутыми функциями, необходимо войти в бизнес-приложение Yelo с помощью подписи ASAN, а переводы также должны быть подтверждены подписью ASAN.

Благодаря мобильному приложению Yelo, созданному на базе самых современных технологических решений банка, можно удаленно и безопасно пользоваться банковскими услугами, предлагаемыми в отделениях, в режиме 24/7. В ближайшее время ожидается добавление в приложение еще нескольких функциональных возможностей для удобства клиентов. Вы можете скачать приложение Yelo прямо сейчас и в полной мере воспользоваться его преимуществами: https://bit.ly/ylkpt

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