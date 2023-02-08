Женщины составляют почти четверть предпринимателей в Азербайджане – Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Доля женщин-предпринимателей среди частных предпринимателей в Азербайджане достигла 22 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе открытия Международного женского форума по социальному предпринимательству.

По его словам, 49 процентов экономически активного населения страны составляют женщины.

«Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности Агентства. В соответствии с мандатом Агентства, мы реализуем различные меры по поддержке развития социального предпринимательства и женского предпринимательства. При поддержке германской организации международного сотрудничества (GIZ), в 2021 году были проведены исследования по развитию социального предпринимательства в Азербайджане и разработаны рекомендации», - сказал Мамедов.

Председатель отметил, что с целью продвижения социального предпринимательства центры развития МСБ, действующие в различных регионах провели многочисленные тренинги и вебинары на соответствующие темы.

«В общей сложности тренингами, проведенными этими центрами в течение 2022 года, воспользовались около 4 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность», - добавил он.