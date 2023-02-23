Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Япония поддерживает Азербайджан в сфере производства альтернативной энергии - министр

Экономика Материалы 23 февраля 2023 19:58 (UTC +04:00)
Япония поддерживает Азербайджан в сфере производства альтернативной энергии - министр

Читайте Trend в

Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Япония поддерживает Азербайджан в сфере производства альтернативной энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.

По его словам, Япония является партнером страны по многим успешным проектам, реализованным в областях сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования, охраны окружающей среды, а также перехода к "зеленой" экономике.

«В рамках нашего сотрудничества в области энергетики был подготовлен концептуальный документ для зоны "зеленой энергетики" на освобожденных территориях», - отметил Бабаев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости