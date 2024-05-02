В Азербайджане высоко ценятся мультикультуральные ценности - Кямал Абдулла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане высоко ценятся мультикультуральные ценности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель попечительского совета Бакинского Международного центра мультикультурализма Кямал Абдулла во время панельных обсуждений на тему "Сохранение разнообразия: вызовы в мультикультуральном мире и содействие глобальному сотрудничеству" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

К.Абдулла отметил, что мультикультуральные ценности в Азербайджане ценятся на высшем уровне.

"В Азербайджане обеспечивается равноправное проживание всех людей и сохраняются мультикультуральные ценности.

Это составная часть политики, проводимой Азербайджанским государством. Главная цель нашей страны - чтобы представители всех конфессий, национальных меньшинств чувствовали себя комфортно, равноправно. Президент Азербайджана ко всем конфессиям относится одинаково", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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