ВБ и Азербайджан обсуждают перспективы улучшения индекса человеческого капитала страны - Фадия Саада

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк и Азербайджан обсуждают перспективы улучшения индекса человеческого капитала страны.

Об этом в пятницу сказала журналистам региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада в кулуарах мероприятия, посвященного презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", передает Trend.

«Прогнозирование человеческого капитала зависит от улучшения трех аспектов: образования, здравоохранения и социальной защиты. Основная цель моего визита в Азербайджан - поделиться идеями Всемирного банка для улучшения упомянутых областей. ВБ каждые два года обновляет индексы человеческого капитала по странам. Я очень надеюсь, что Азербайджан в сотрудничестве с ВБ, не только улучшит показатели индекса, но и еще сможет развить упомянутые области», - сказала Саада.

Региональный директор также отметила, что госструктуры Азербайджана открыты к программе улучшения человеческого капитала и к подготовленному Обзору, а тесное сотрудничество будет способствовать достижению лучших показателей в области человеческих ресурсов.

Напомним, что согласно отчету Всемирного банка индекс человеческого капитала в Азербайджане увеличился с 50 до 58 процентов с 2010 по 2020 год.