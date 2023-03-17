Запуск пограничного пункта Ханоба позволит увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией - Шахин Мустафаев

ХАЧМАЗ /Trend/ - Запуск пограничного пункта Ханоба позволит увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал в пятницу на церемонии открытия таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Trend.

По его словам, его ввод в эксплуатацию позволит пропускать до 300 грузовых и 1000 легковых автомобилей в сутки.

«Сегодня мы видим рост товарооборота с российской стороной и работы по расширению транспортных проектов между Азербайджаном и Россией очень важны. Мы готовы продолжать взаимодействовать с Россией», - добавил он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост "Ханоба" расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.