В Карабахскую цифровую геоинформационную систему включены 144 400 объектов недвижимого имущества (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях выявлено и включено в Карабахскую цифровую геоинформационную систему 144,4 тысячи объектов недвижимости.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

В целях определения ущерба, нанесенного на освобожденных от оккупации территориях, с участием представителей местных и центральных органов исполнительной власти, а также других государственных учреждений и организаций, из 163,9 тыс. единиц недвижимости (зданий, сооружений и установок), оцифрованных по существовавшим до оккупации топографическим картам, 144,4 тыс. единиц были выявлены и включены в "Карабахскую цифровую геоинформационную систему".

Зангиланский район - по 22 административным территориальным округам (АТО) - 8954 единиц недвижимости, Губадлинский район - по 31 АТО - 9754, Ходжавендский район - по 10 АТО - 12040, Тертерский район - по 8 АТО - 7603, Физулинский район - по 21 АТО - 19842, Кельбаджарский район - по 46 АТО - 16654, Джебраильский район - по 23 АТО - 14037, Лачинский район - по 49 АТО - 14957, Агдамский район - по 26 АТО - 24738, Шушинский район (за исключением города Шуша) - по 12 АТО - 4229, Ходжалинский район - по 4 АТО - 7511, по многоквартирным домам и частным жилым домам в городе Ханкенди и поселке Керкиджахан, в которых проживали азербайджанские семьи - 4091 единица недвижимости.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.