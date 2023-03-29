МТС-банк остановил переводы в азербайджанских манатах из-за отсутствия спроса

БАКУ/Trend/ - МТС-банк с 29 марта приостановил переводы в азербайджанских манатах по системе SWIFT на фоне отсутствия спроса на эту услугу, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, передает Trend.

"Переводы в азербайджанских манатах по системе SWIFT были приостановлены в силу фактического отсутствия спроса на эту услугу. При этом мы продолжаем развивать трансграничные денежные переводы для физических лиц в Азербайджан в рублях с зачислением переводов на карты в валюте счета", - рассказали в кредитной организации.

Отмечается, что в январе 2023 года МТС-банк расширил функционал сервиса мгновенного пополнения банковских карт с номиналом в азербайджанских манатах, а также в долларах и евро (в зависимости от валюты счета) любых банков Азербайджана.