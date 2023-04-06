Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 апреля подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Документ предусматривает развитие торгово-инвестиционного сотрудничества между предпринимателями обеих стран, обмен опытом в сфере обслуживания МСП и организацию различных мероприятий по укреплению сотрудничества.

5 апреля в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан, в Душанбе в присутствии глав государств обеих стран был подписан ряд документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.

Документ подписали председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов и председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшед Джумахонзода.

Меморандум предусматривает такие вопросы, как содействие торгово-инвестиционному сотрудничеству между предпринимателями обеих стран, особенно субъектами малого и среднего бизнеса, обмен информацией о различных мероприятиях и опытом в сфере обслуживания МСП, организация совместных мероприятий и выставок для укрепления сотрудничества МСП.