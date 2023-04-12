Дашкесанским пчеловодам оказаны индивидуальные аграрные консультационные услуги (ФОТО)

При организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в Дашкесанском районе для фермеров были организованы практические занятия в рамках реализуемого второй год подряд проекта «Поддержка развития пчеловодства». В течение четырех дней 32 фермерам, действующим в селах Човдар, Баян, Гушчу и населенном пункте Шадах Дашкесанского района, оказаны индивидуальные аграрные консультационные услуги в условиях хозяйств.

В рамках проекта консультанты проинструктировали фермеров о комплексных мерах по выращиванию высокопродуктивных пчелиных семей. Им были даны рекомендации по правильной организации племенной работы, сохранению и совершенствованию генофонда пород и популяций медоносных пчел, а также регулярному ветеринарно-санитарному контролю пчелиных семей, проведению систематического клинического осмотра пчел, лечению и профилактике заболеваний, наносящих вред пчеловодству. Кроме того, с некоторых пасек, где наблюдались признаки болезни, были взяты образцы для анализов.

В рамках проекта предусмотрены регулярные мониторинги пчеловодческих хозяйств специалистами, осуществляющими контроль за эффективным выполнением производственного процесса. На следующем этапе проекта сельчанам, успешно завершившим обучение, будут вручены сертификаты, пчелиные семьи для поддержки расширения личных хозяйств, в том числе соответствующие принадлежности.

Отметим, что основной целью проекта, реализуемого в зоне деятельности ЗАО «AzerGold» в Дашкесанском районе в рамках политики социального воздействия и ответственности, является содействие развитию экосистемы малого предпринимательства и увеличению производства натурального меда в указанном районе. Как ожидается, это приведет к еще большему улучшению социально-экономического положения местных общин.