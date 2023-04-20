Петр Зих назвал сроки начала обсуждения совместного проекта Совета Европы и ЕС в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обсуждение проекта по гендерному равенству начнется в следующем месяце.

Об этом сказал Trend глава Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петр Зих.

"Так как этот вопрос затрагивает довольно обширную область, в следующем месяце состоятся обсуждения Совета Европы совместно с Евросоюзом и властями Азербайджана по поводу того, решению каких именно задач в рамках данной темы будет посвящена наша программа", — сообщил Зих, подчеркнув, что дальнейшие подробности станут известны через несколько недель.

По его словам, Совет Европы совместно с Европейским союзом и азербайджанскими партнерами осуществит в стране ряд проектов в четырех областях. Эти проекты будут направлены на поддержку судебной системы, борьбу против экономических преступлений, продвижение гендерного равенства.

Отметим, что на реализацию проектов в рамках третьей фазы программы "Партнерство за надлежащее управление" (PGGIII) в Азербайджане выделено 2,5 миллиона евро.

Программа "Партнерство за надлежащее управление" - это совместная инициатива Евросоюза и Совета Европы в регионе Восточного партнерства.