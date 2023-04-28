Новая депозитная кампания от Халг Банка: более долгосрочные депозиты и более выгодные проценты

БАКУ/Trend/ - Халг Банк обновил условия вкладов, сделав их более
выгодными. По условиям новой акции клиенты могут разместить в Халг
Банке денежные средства в манатах на более выгодных условиях. До 31
июля вы можете открыть депозитный вклад «Срочный», «Прогресс» и
«VIP-Rantye» под 7% годовых сроком до 36 месяцев. Выплата процентов
производится ежемесячно или в конце срока, в зависимости от вида
вклада.
Депозит "Срочный" - обеспечит вам дополнительный доход за счет выгодных процентных ставок и различных сроков размещения – 3/6/9/12 месяцев.
Депозит "Прогресс" - сроком на 12/24/36 месяцев и предлагает возможность пополнения суммы депозита.
"VIP-Rantye" – обеспечивая безопасное хранение крупных денежных средств и высокий доход по ним, предлагает возможность, как увеличения, так и частичного снятия депозита.
"Детский накопительный " - позволяет открыть вклад на имя вашего
ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста и предлагает
максимальный доход с капитализацией процентов.
По итогам первого квартала 2023 года Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля, что является показателем высокого доверия вкладчиков банка.
Следует отметить, что вклады, размещенные в Xalq Bank,
застрахованы в соответствии с правилами «Фонда страхования
вкладов».
Халг Банк - Вместе к успеху!