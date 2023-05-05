Сельские женщины могут развивать свой бизнес по-новому - Женская национальная бизнес-повестка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, и их удельный вес в общей численности занятого населения составляет 48,2 процента. Учитывая, что развитие субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане является одним из приоритетных направлений как для правительства, так и для частного сектора, особое значение имеет женское предпринимательство, на которое приходится около 21,3 процента субъектов МСБ в Азербайджане.

В Азербайджане женщины составляют около половины всего занятого населения и вносят значительный вклад в социально-экономическое благополучие страны. С переходом страны к более современной и диверсифицированной экономике азербайджанские женщины стали более активно участвовать в сфере предпринимательства. В целях дальнейшего повышения активного участия женщин в экономике Азербайджана, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) подготовлена Женская национальная бизнес-повестка.

Женская национальная бизнес-повестка - это документ рекомендательного характера, подготовленный ведущими женскими бизнес-ассоциациями и организациями для поддержки женского предпринимательства. Так, подготовлены рекомендации по трем основным направлениям:

Поддержка женщин-предпринимателей

Поддержка женщин на рынке труда

Разработка механизмов поддержки с учетом гендерных аспектов.

"Когда мы говорим о развитии женщин-предпринимателей в Азербайджане, на первое место выходит микропредпринимательство. Женщин, владеющих средним и крупным бизнесом, очень мало. Женское предпринимательство в сельских районах имеет потенциал в плане регионального развития, играя большую роль в социально-экономическом развитии регионов", - сказала Trend председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана Гюльбениз Ганбарова.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 80 тысяч женщин-фермеров. "Мы привлекаем сельских женщин к коллективному бизнесу. Тем самым они оказывают поддержку друг другу, а также это способствует диверсификации бизнеса. В результате бизнес растет, и женские группы также привлекают к работе других женщин в селах. Поэтому женщины в регионах являются не только предпринимателями, но и лидерами своих сообществ", - сказала Ганбарова.

Она отметила, что Ассоциация, работающая над улучшением благосостояния женщин в регионах, гордится тем, что является частью процесса Женской национальной бизнес-повестки, направленной на создание благоприятной бизнес-среды для женщин-предпринимателей, работающих по всей стране.

"Когда мы говорим о Женской национальной бизнес-повестке, мы имеем в виду образование женщин, их бизнес и многое другое. Женская национальная бизнес-повестка содержит ряд рекомендаций в связи с увеличением числа женщин в бизнесе и уменьшением трудностей, с которыми они сталкиваются в своей предпринимательской деятельности", - сказала Ганбарова.

Она также рассказала о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе и о важности Женской национальной бизнес-повестки в их преодолении. "У женщин-предпринимателей есть два основных источника финансирования. Первый - это депозитный фонд, созданный ими самими, а второй - это льготные кредиты, предоставляемые государством. Мы очень хотим создания фонда женского предпринимательства”, - сказала председатель Ассоциации.

Ганбарова отметила, что увеличение числа социальных программ, поддержка предпринимательских инициатив вносят свой вклад в эту сферу. Ассоциация сельских женщин Азербайджана реализовала много проектов в этом направлении, и международные организации так же продолжают оказывать поддержку построению женщинами бизнеса. К примеру, одна из них, USAID помогла пяти тысячам женщин в Азербайджане построить свой бизнес. Так, USAID предоставила сельскохозяйственное оборудование женщинам, занимающимся выращиванием овощей в селе Бёюкгёюшлю Бардинского района. В результате этого они произвели 630 тонн различной овощной продукции и получили большую прибыль от реализации этой продукции.

USAID способствует совместным инвестициям и установлению партнерских отношений для укрепления стабильности экономики Азербайджана и дальнейшего улучшения благоприятной бизнес-среды. Целью является усиление конкурентоспособности частного сектора в Азербайджане (основное внимание уделяется развитию сельского хозяйства и экономической деятельности в сельской местности) и потенциала служб поддержки бизнеса, а также устранение административных барьеров, препятствующих развитию микро -, малого- и среднего предпринимательства. USAID, объединяя возглавляемые женщинами предприятия, профессиональные ассоциации, расширяет их возможности, создает новые возможности для женщин в бизнесе и на рабочих местах, а также стимулирует экономическую активность женщин.

Отметим, что мнения, выраженные в Женской национальной бизнес-повестке и в этой статье могут не отражать позицию правительства США или USAID.