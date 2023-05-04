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Пандемия COVID-19 не оказала сильного влияния на социально-экономическое развитие Азербайджана - Сара Майкл

Экономика Материалы 4 мая 2023 15:26 (UTC +04:00)
Пандемия COVID-19 не оказала сильного влияния на социально-экономическое развитие Азербайджана - Сара Майкл

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 не оказала сильного влияния на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в ходе презентации отчета ВБ «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов».

По ее словам, правительство страны продолжало успешно осуществлять в этот период управление секторами образования и здравоохранения.

«Напомню, что Азербайджан в период жестких карантинных мер оказал содействие секторам малого и среднего бизнеса, а также поддержал миллионы граждан различными пособиями и инструментами социальной поддержки», - сказала она.

Отметим, что подготовка отчета ВБ «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов» финансировалась Европейским Союзом и охватывает сектора образования, здравоохранения и социальной защиты стран Восточной Европы и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, и Украина). В нем изложены курсы, актуальные для стран региона и за его пределами, о том, как защитить человеческий капитал, построить совершенные и устойчивые системы человеческого развития и свести к минимуму долгосрочные последствия повторяющихся кризисов.

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