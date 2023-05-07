Все квартиры в Физулинском жилом комплексе будут полностью отремонтированы – пресс-секретарь MİDA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Все квартиры в жилом комплексе в Физули будут полностью отремонтированы.

Об этом сказал в воскресенье Trend пресс-секретарь Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Диана Дадашова.

"Как вам известно, строительство Физулинского жилого комплекса было поручено Государственному агентству жилищного строительства Азербайджанской Республики, и 5 мая 2023 года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском жилом комплексе. Отмечу, что жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир. Из них 318 - двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные", - сказала она.

Как отметила Дадашова, в настоящее время быстрыми темпами и на качественном уровне продолжаются строительные работы в комплексе.

По ее словам, комплекс планируется сдать до конца 2023 года.

"Все квартиры в комплексе будут полностью отремонтированными, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной. Помимо жилых домов, на территории также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки," - добавила она.