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Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!

Экономика Материалы 8 мая 2023 11:48 (UTC +04:00)
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!

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Готовитесь к летнему отпуску, о котором давно мечтали? Или у вас есть другие планы, которые вы хотите реализовать этим летом?

Тогда спешите воспользоваться удобным, быстрым и доступным предложением кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям! Так, Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запустил выгодную кредитную кампанию «Беззаботное лето» для тех, кто хочет провести это лето беззаботно.

В рамках кредитной кампании клиенты, обратившиеся в банк получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 12% годовых, а кредит будет доставлен прямо по указанному адресу.

Другие преимущества кампании:

  • Максимальная сумма – 50.000 манатов;
  • Срок - до 48 месяцев;
  • Льготный период - 3 месяца;
  • 50% скидка на комиссию при заказе кредита онлайн;
  • Поручитель - не требуется;
  • Страховых расходов нет.

Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

Клиенты, желающие воспользоваться акцией, могут заказать кредит, обратившись в любое отделение банка, оформив онлайн-заявку на официальном сайте банка, а также воспользовавшись услугой «Чат-бот» в WhatsApp, написав «Кредит» на номер 050 6 144 144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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