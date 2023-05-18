ВБ стремится к расширению доступа к цифровому подключению в Азербайджане - Сара Майкл (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк работает над тем, чтобы расширить доступ к цифровым услугам и цифровому подключению в Азербайджане.

Об этом сказала Trend региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

"Существует много возможностей, которые могут предложить цифровизация и цифровое подключение, когда речь заходит об экономических возможностях для социальной интеграции и социальных связей", - сказала она.

По ее словам, цифровые навыки могут поспособствовать дальнейшему процветанию страны, и ВБ также ищет способы поддержать развитие человеческого капитала.

"Мы очень внимательно рассматриваем несколько различных целей, которые правительство Азербайджана определило в этой области в своей новой стратегии, опубликованной в прошлом году", - сказала Сара Майкл.

Она отметила, что ВБ стремится сотрудничать с правительством Азербайджана в области развития человеческого капитала и цифровых навыков, а также поддерживает страну в её стремлении достичь цифровых целей, намеченных правительством.