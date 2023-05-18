Коридор Север-Юг: РФ и Иран признали, что маршруту через Азербайджан нет альтернативы

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный коридор Север-Юг является хорошо известным и широко обсуждаемым торговым маршрутом в сфере глобальной торговли. Он простирается от России через Азербайджан и Иран до Индии, охватывая обширную систему железных, автомобильных и морских путей. Основной целью этого коридора является упорядочение и улучшение торговли между начальной и конечной точками этого важного маршрута.

Буквально вчера Россия и Иран подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара.

Россия выделила в общей сложности 1,6 миллиарда евро на развитие этого сегмента железной дороги. Ожидается, что этот конкретный проект строительства железной дороги будет завершен в течение 48 месяцев. Вдоль 163-километровой железнодорожной линии Решт-Астара планируется построить девять станций. Как только этот железнодорожный проект будет успешно завершен, он значительно повысит эффективность и функциональность международного транспортного коридора Север-Юг. Кроме того, это позволит наладить жизненно важное железнодорожное сообщение между Ираном, странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы.

Иранская сторона же подсчитала, что для успешного завершения строительства этой важной железнодорожной линии потребуется в общей сложности 4,76 миллиарда долларов.

И Иран, и Россия, столкнувшиеся с западными санкциями, ищут взаимной поддержки и активно работают над укреплением своего сотрудничества. Однако из-за отсутствия общей границы они вынуждены сотрудничать либо через Каспийское море, либо через территорию Азербайджана. Таким образом, наиболее предпочтительным путем транспортировки товаров, ресурсов становится Азербайджан.

Более того, Азербайджан имеет хорошо налаженные экономические связи с соседними регионами как России, так и Ирана. Например, до 200 грузовиков ежедневно пересекают пограничный пункт Астара между Ираном и Азербайджаном. Одновременно Иран последовательно расширяет свой экспорт в Азербайджан через тот же контрольно-пропускной пункт.

Благодаря усилиям Азербайджана эта часть коридора Север-Юг, проходящего по его территории, была завершена. Однако коридор функционировал не в полную силу, поскольку он не был так важен для России, которая сосредоточилась на других направлениях, а Иран медлил с принятием решений. Между тем Азербайджан развил на своей территории современную автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, необходимую для запуска этого маршрута.

Западный маршрут протяженностью 1450 километров, проходящий через Азербайджан, бесспорно, является наиболее используемым и хорошо развитым участком этого коридора. Статистика демонстрирует значимость этого пути, поскольку объем транзита грузов по западному маршруту с 1 января по 28 марта 2023 года достиг 2,15 миллиона тонн, что на 84,37 процента больше по сравнению с 1,16 миллиона тонн, перевезенных в 2022 году.

Транспортные маршруты, проходящие через Азербайджан, сейчас более привлекательны, чем когда-либо, поскольку страна активно содействует безопасному и ускоренному транзиту. Азербайджан может похвастаться современной транспортной инфраструктурой, включающей железные и шоссейные дороги, а также морские сооружения, использование которых не только экономит время, но и снижает затраты. Следовательно, неудивительно, что в 2022 году объем транзитных грузов, проходящих через Азербайджан, значительно увеличился в годовом исчислении - более чем на 75 процентов.

В то время как партнеры ждали некоторого прогресса от Ирана в отношении железнодорожного проекта, иранская сторона неожиданно объявила о своем намерении работать с Арменией по маршруту Персидский залив - Черное море. Похоже, что Иран рассчитывал на использование армянских железных дорог, которые функционировали в советское время. Однако решающая Победа Азербайджана в 44-дневной войне поставила точку в этом вопросе. Непрактичность таких планов была очевидна для всех, что заставило иранскую сторону признать, что строительство железной дороги Решт-Астара остается приоритетным направлением.

В современном сложном и быстро меняющемся мире Азербайджан, расположенный на перекрестке между Востоком и Западом, становится все более привлекательным местом назначения. В дополнение к коридору Север-Юг Азербайджан также увеличил пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, широко известного как Средний коридор. По сути, Азербайджан обеспечил беспрецедентные условия для самой быстрой, экономичной и удобной транспортировки грузов.

Масштабные строительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, наряду с двумя действующими международными аэропортами там и потенциальным открытием Зангезурского коридора, создадут огромные возможности не только для Ирана и России, но и для всего региона в целом.

Благодаря огромным усилиям, вложенным в модернизацию своей транспортной и логистической инфраструктуры, Азербайджан сохранит свою решающую роль в сфере перевозок, независимо от любых региональных или глобальных геополитических потрясений.