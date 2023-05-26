На капитальный ремонт автодороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, для проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан протяженностью 61 км на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 31,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.