Банк ABB стал победителем чемпионата по шахматам среди банков

Завершился очередной чемпионат по шахматам среди банков, посвященный 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева и проведенный по инициативе Ассоциации банков Азербайджана (АВА) и Шахматной федерации Азербайджана.

По итогам турнира команда Банка АВВ стала победителем. В личном зачете представители Банка АВВ Расул Масимли, Зохр Бабазаде и Рауф Гаджилы заняли 2-ое, 3-ье и 4-ое места соответственно.

В 6-м по счету чемпионате в этом году участие приняли более 60 представителей из 15 финансовых структур. Цель данного турнира это –популяризация шахмат и рациональная организация досуга для сотрудников, работающих в банковском секторе.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.