Между Азербайджаном и ОАЭ обсуждены новые инвестиционные возможности

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и председатель совета директоров Mubadala Energy ОАЭ Мусаббе Аль Кааби провели встречу.

Как сообщает Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«У нас состоялись плодотворные обсуждения с Мусаббе Аль Кааби, председателем совета директоров эмиратской компании Mubadala Energy, об укреплении нашего энергетического партнерства через Masdar и ADNOC, а также о новых инвестиционных возможностях», — написал министр.