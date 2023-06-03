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Энергобезопасность Венгрии укрепилась еще больше благодаря Азербайджану - Петер Сийярто

Экономика Материалы 3 июня 2023 10:48 (UTC +04:00)
Энергобезопасность Венгрии укрепилась еще больше благодаря Азербайджану - Петер Сийярто

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Энергетическая безопасность Венгрии сегодня еще больше укрепилась благодаря поставкам газа из Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в публикации в Facebook министра иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Согласно соглашению, подписанному венгерской MVM CEEnergy и азербайджанской SOCAR, к концу 2023 года в Венгрию из Азербайджана поступят 100 миллионов кубометров природного газа. Это еще одна веха в диверсификации поставок природного газа в Венгрию", - сказал он.

Сийярто отметил, что энергобезопасность Венгрии возросла еще больше, поскольку цель диверсификации заключается в привлечении как можно большего количества новых источников для обеспечения безопасных поставок.

2 июня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и главный исполнительный директор венгерской компании "MVM Group" Кароли Матрай подписали соглашение о продаже природного газа в объеме 100 миллионов кубометров. Начало поставок указанных в контракте объемов газа предусмотрено в 4 квартале текущего года.

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