Энергобезопасность Венгрии укрепилась еще больше благодаря Азербайджану - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Энергетическая безопасность Венгрии сегодня еще больше укрепилась благодаря поставкам газа из Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в публикации в Facebook министра иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Согласно соглашению, подписанному венгерской MVM CEEnergy и азербайджанской SOCAR, к концу 2023 года в Венгрию из Азербайджана поступят 100 миллионов кубометров природного газа. Это еще одна веха в диверсификации поставок природного газа в Венгрию", - сказал он.

Сийярто отметил, что энергобезопасность Венгрии возросла еще больше, поскольку цель диверсификации заключается в привлечении как можно большего количества новых источников для обеспечения безопасных поставок.

2 июня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и главный исполнительный директор венгерской компании "MVM Group" Кароли Матрай подписали соглашение о продаже природного газа в объеме 100 миллионов кубометров. Начало поставок указанных в контракте объемов газа предусмотрено в 4 квартале текущего года.